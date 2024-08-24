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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1910 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1910 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1910 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1910 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Русское Наследие за 198000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность PF63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе RedSquare - February 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1910 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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