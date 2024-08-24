Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1910 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1910 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Русское Наследие за 198000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность PF63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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