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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Любече". Серебро (Россия, Николай II)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Любече" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Любече" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: AUREA Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес null гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Медаль
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Любече". Серебро. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2762 проданному на аукционе Numisbalt за 8750 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Любече" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Любече" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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