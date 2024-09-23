Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Памятные монеты Медаль Николая II - Россия
Медаль 1898В память открытия монумента Императору Александру II в Москве
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1898 Золото R4 0 01898 Серебро R2 0 61898 Медь R1 0 2
Медаль 1898В память открытия монумента Императору Александру II в Любече
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1898 Золото R4 0 01898 Серебро R2 0 11898 Медь R1 0 0
Медаль 1912В память открытия монумента Императору Александру III в Москве
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1912 Золото R4 0 11912 Серебро R2 0 131912 Медь R1 0 6
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск