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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Памятные монеты Медаль Николая II - Россия

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Медаль 1898

В память открытия монумента Императору Александру II в Москве
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1898 Золото R4 0 01898 Серебро R2 0 61898 Медь R1 0 2
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Медаль 1898

В память открытия монумента Императору Александру II в Любече
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1898 Золото R4 0 01898 Серебро R2 0 11898 Медь R1 0 0
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Медаль 1912

В память открытия монумента Императору Александру III в Москве
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1912 Золото R4 0 11912 Серебро R2 0 131912 Медь R1 0 6
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