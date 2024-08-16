Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Медь (Россия, Николай II)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь (0,9)
- Вес null гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Медаль
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Hess Divo (2)
- Solidus Numismatik (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
2085 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
2575 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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