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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Медь (Россия, Николай II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" Медь - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" Медь - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь (0,9)
  • Вес null гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Медаль
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Hess Divo (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
2085 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
2575 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Hess Divo - March 6, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Hess Divo - July 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 июля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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