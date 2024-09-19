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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве". Серебро (Россия, Николай II)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес null гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Медаль
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве". Серебро. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Русское Наследие за 700000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Numisbalt (3)
  • Русское Наследие (2)
Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
7561 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
5983 $
Цена в валюте аукциона 540000 RUB
Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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