Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве". Серебро (Россия, Николай II)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес null гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Медаль
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве". Серебро. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Русское Наследие за 700000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- Numisbalt (3)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
7561 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
5983 $
Цена в валюте аукциона 540000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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