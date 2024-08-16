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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Серебро (Россия, Николай II)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес null гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Медаль
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Серебро. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (2)
  • Leu (2)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (1)
  • Stack's (4)
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Leu - February 26, 2024
Продавец Leu
Дата 26 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2156 $
Цена в валюте аукциона 1900 CHF
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
8507 $
Цена в валюте аукциона 7801 EUR
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Leu - March 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность SP55 PCGS
Цена
******
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе iNumis - May 6, 2014
Продавец iNumis
Дата 6 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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