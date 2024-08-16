Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Серебро (Россия, Николай II)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес null гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Медаль
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Серебро. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2010.
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC PL
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF
Цена
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