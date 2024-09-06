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Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Любече". Золото (Россия, Николай II)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес null гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Медаль
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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