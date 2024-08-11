Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Золото (Россия, Николай II)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес null гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Медаль
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Золото. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31821 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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