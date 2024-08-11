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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Золото (Россия, Николай II)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес null гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Медаль
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве". Золото. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31821 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия Медаль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III в Москве" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

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