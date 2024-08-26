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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве". Медь (Россия, Николай II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" Медь - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" Медь - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Numismatica Genevensis

Техническая информация

  • Металл Медь (0,9)
  • Вес null гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Медаль
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31411 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3760 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • AURORA (1)
  • Heritage (1)
Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе AURORA - March 9, 2020
Продавец AURORA
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Россия Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность PF55 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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