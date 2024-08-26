Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве". Медь (Россия, Николай II)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь (0,9)
- Вес null гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Медаль
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1898 года "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31411 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3760 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Heritage (1)
Где продать?
Для продажи Медаль 1898 "В память открытия монумента Императору Александру II в Москве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск