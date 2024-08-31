10 копеек 1898 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1898 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3800 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность PROOF (6) UNC (76) AU (10) XF (8) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (13) MS65 (9) MS64 (18) MS63 (14) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (4) AU53 (1) XF45 (1) VF20 (1) PF67 (3) ULTRA CAMEO (2) Сервис ННР (12) NGC (44) PCGS (2) RNGA (2)

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