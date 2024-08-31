Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1898 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,010,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1898 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3800 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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