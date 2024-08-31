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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1898 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1898 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1898 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,010,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1898 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3800 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 10 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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