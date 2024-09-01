50 копеек 1898 года (АГ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1898 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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