Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1898 года (АГ) (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1898 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
38078 $
Цена в валюте аукциона 2310000 RUB
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
31396 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU55 PL
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF62 CAMEO RNGA
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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