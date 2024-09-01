Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1898 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1898 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1898 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1898 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (5)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (3)
  • Stack's (2)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
38078 $
Цена в валюте аукциона 2310000 RUB
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF65 RNGA
Цена
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
31396 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU55 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF62 CAMEO RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Stack's - January 14, 2018
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Stack's - August 19, 2011
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1898 (АГ) на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1898 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 50 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск