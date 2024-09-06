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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1/4 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Пробная 1/4 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробная 1/4 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 13,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1/4 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1422 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
16792 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Россия 1/4 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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