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Пробная 1/4 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 13,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1/4 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1422 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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