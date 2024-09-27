Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1898 года "Низложение дома Романовых март 1917 г.". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." (Россия, Николай II)
Разновидность: С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г."
Цены на аукционах (0)
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