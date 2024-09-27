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1 рубль 1898 года "Низложение дома Романовых март 1917 г.". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." (Россия, Николай II)

Разновидность: С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г."

Аверс монеты - 1 рубль 1898 года "Низложение дома Романовых март 1917 г." С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1898 года "Низложение дома Романовых март 1917 г." С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1898
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1898 "Низложение дома Романовых март 1917 г." мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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