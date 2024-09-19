Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1898 года (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 25 копеек
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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