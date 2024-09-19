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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1898 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 25 копеек 1898 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 25 копеек 1898 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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