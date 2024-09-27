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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Auction House «Rare Coins»

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 29534 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 595 EUR
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе MS67 - May 26, 2021
Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 2 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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