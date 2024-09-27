Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 29534 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (3)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (1)
- Katz (5)
- MS67 (4)
- Numisbalt (5)
- Rare Coins (3)
- RedSquare (2)
- Russiancoin (7)
- SINCONA (1)
- WDA - MiM (1)
- Александр (4)
- Денга1700 (3)
- Имперская монета (6)
- Русское Наследие (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 595 EUR
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск