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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,3 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
3956 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
4415 $
Цена в валюте аукциона 3901 EUR
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Stack's - August 19, 2015
Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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