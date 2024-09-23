Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,3 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Где продать?
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