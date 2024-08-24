Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор". Медь (Россия, Николай II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор" Медь - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор" Медь - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (5)
  • Numis Arena (1)
  • Numisbalt (3)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • UBS (1)
  • WCN (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
5286 $
Цена в валюте аукциона 4900 EUR
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Numis Arena - April 18, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Russiancoin - April 5, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1898 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск