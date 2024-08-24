Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор". Медь (Россия, Николай II)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
5286 $
Цена в валюте аукциона 4900 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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