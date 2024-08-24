Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1898 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 4,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1898 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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