15 копеек 1898 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1898 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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