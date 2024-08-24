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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1898 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1898 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1898 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 4,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1898 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе MS67 - May 26, 2021
Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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