Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1898 года (*) (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года со знаком (*). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Редкие Монеты за 42000 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.
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