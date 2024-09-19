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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1898 года (*) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1898 года (*) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1898 года (*) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года со знаком (*). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Редкие Монеты за 42000 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Numedux - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 725 PLN
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1898 (*) на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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