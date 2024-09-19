1 рубль 1898 года (*) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года со знаком (*). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Редкие Монеты за 42000 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность PROOF (2) UNC (17) AU (15) XF (33) VF (38) F (6) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (5) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (7) XF40 (5) VF35 (4) VF30 (7) VF25 (1) VF20 (1) F15 (1) PF66 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (7) PCGS (1) ННР (3) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Artemide Aste (2)

AURORA (4)

Chaponnière (1)

Cieszyńskie CN (1)

Coins.ee (3)

COINSTORE (1)

Gorny & Mosch (1)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (4)

ibercoin (1)

Katz (5)

Künker (2)

MS67 (1)

MUNZE (3)

New York Sale (2)

Niemczyk (1)

Numedux (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (11)

Rare Coins (10)

Rauch (2)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (7)

SINCONA (1)

Universum Coins GmbH (2)

WCN (5)

WDA - MiM (1)

Александр (15)

Империя (7)

Имперская монета (19)

Монеты и Медали (2)

Русское Наследие (5)