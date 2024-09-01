Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1898 года (**) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Брюссель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (245) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года со знаком (**). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2220 проданному на аукционе The New York Sale за 26000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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