1 рубль 1898 года (**) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года со знаком (**). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2220 проданному на аукционе The New York Sale за 26000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

Сохранность PROOF (8) UNC (35) AU (55) XF (37) VF (59) F (13) VG (1) G (1) Нет оценки (36) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (12) MS60 (4) AU58 (15) AU55 (5) AU53 (9) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (5) VF30 (1) VF25 (4) F15 (1) VG8 (1) PF65 (2) PF64 (2) PF63 (2) PF62 (1) DETAILS (5) PL (1) Сервис NGC (31) PCGS (5) ННР (4) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (10)

Baldwin's (1)

Cieszyńskie CN (1)

Coins.ee (5)

COINSNET (1)

COINSTORE (1)

Dutch Numismatic (1)

Emporium Hamburg (2)

GGN (1)

Gorny & Mosch (3)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (6)

ibercoin (1)

Katz (26)

Klondike Auction (1)

Künker (10)

MS67 (1)

MUNZE (2)

New York Sale (1)

Niemczyk (5)

Numedux (1)

Numimarket (2)

Numis.be (1)

Numisbalt (34)

Pesek Auctions (2)

Rare Coins (14)

Raritan Stamps (2)

Rauch (2)

RedSquare (2)

Russiancoin (5)

Rzeszowski DA (11)

SINCONA (1)

Spink (1)

Stary Sklep (1)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (3)

Tempus (1)

Teutoburger (1)

UBS (1)

WAG (3)

WCN (4)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (7)

Александр (25)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Империя (8)

Имперская монета (16)

Монеты и Медали (5)

НИКО (3)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (3)