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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1898 года (**) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1898 года (**) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1898 года (**) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Брюссель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (245) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года со знаком (**). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2220 проданному на аукционе The New York Sale за 26000 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1898 (**) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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