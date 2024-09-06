Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Медь (Россия, Николай II)
Разновидность: Медь
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Редкие Монеты за 60000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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