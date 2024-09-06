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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Медь (Россия, Николай II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" Медь - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" Медь - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Медь. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Редкие Монеты за 60000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
4031 $
Цена в валюте аукциона 245000 RUB
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Stack's - August 19, 2015
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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