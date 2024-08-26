Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 47,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Coins.ee за 151 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Coinhouse (1)
- Coins.ee (5)
- Heritage (1)
- Katz (14)
- MUNZE (4)
- Niemczyk (3)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (6)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Rare Coins (8)
- Rauch (2)
- RedSquare (14)
- Russiancoin (22)
- SINCONA (1)
- Tauler & Fau (2)
- VL Nummus (1)
- WAG (1)
- Wójcicki (2)
- Александр (5)
- Денга1700 (7)
- Империя (2)
- Имперская монета (17)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (7)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск