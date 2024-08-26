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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 47,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Coins.ee за 151 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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