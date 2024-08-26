1/2 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Coins.ee за 151 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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