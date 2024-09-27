1/4 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе SINCONA AG за 450 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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