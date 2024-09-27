Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе SINCONA AG за 450 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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