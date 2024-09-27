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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/4 копейки 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе SINCONA AG за 450 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1898 СПБ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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