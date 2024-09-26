1 копейка 1898 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность UNC (66) AU (30) XF (10) VF (6) F (1) Нет оценки (38) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (16) MS64 (17) MS63 (6) MS62 (9) MS61 (5) AU58 (1) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (2) DETAILS (1) RB (13) BN (42) Сервис NGC (39) PCGS (7) RNGA (2) CGC (2) ННР (7) ECC (2)

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