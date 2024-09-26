Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1898 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 47,008,144
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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