Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1898 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 47,008,144

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (16)
  • Coins.ee (4)
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (17)
  • MS67 (7)
  • MUNZE (2)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (10)
  • Numisor (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (10)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (34)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (7)
  • Денга1700 (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (13)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1850 RUB
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 88 EUR
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1898 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск