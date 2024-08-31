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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1897 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1897 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1897 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1897 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Империя за 1100000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1897 на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1897 на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1897 на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55 ANACS
Цена
2143 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 1 рубль 1897 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1897 на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность AU
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия 1 рубль 1897 на аукционе Знак - November 18, 2016
Россия 1 рубль 1897 на аукционе Знак - November 18, 2016
Продавец Знак
Дата 18 ноября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1897 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1897 на аукционе Künker - July 24, 2014
Продавец Künker
Дата 24 июля 2014
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1897 на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1897 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1897 на аукционе Империя - October 17, 2008
Продавец Империя
Дата 17 октября 2008
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1897 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия 1 рубль 1897 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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