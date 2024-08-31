Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1897 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1897 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Империя за 1100000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55 ANACS
Цена
2143 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 17 октября 2008
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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