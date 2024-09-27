Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1902 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1902 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1902 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (232)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1902 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Империя за 1050000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (13)
  • BAC (3)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (1)
  • COINSTORE (2)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gorny & Mosch (7)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (11)
  • ibercoin (1)
  • Katz (13)
  • Künker (14)
  • MARCINIAK (1)
  • MDC Monaco (1)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (2)
  • New York Sale (3)
  • Niemczyk (2)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (16)
  • Rare Coins (18)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (5)
  • Rzeszowski DA (4)
  • SINCONA (5)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
  • WCN (5)
  • Westfälische (1)
  • Александр (39)
  • Империя (11)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (5)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (13)
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1902 (АР) на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1902 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск