Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1902 года (АР) (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (232)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1902 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Империя за 1050000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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