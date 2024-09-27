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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1896 года (*). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)

Разновидность: Соосность сторон 180 градусов

Аверс монеты - 1 рубль 1896 года (*) Соосность сторон 180 градусов - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1896 года (*) Соосность сторон 180 градусов - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 10 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 12,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1896 года со знаком (*). Соосность сторон 180 градусов. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
17327 $
Цена в валюте аукциона 1750000 RUB
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
1775 $
Цена в валюте аукциона 128000 RUB
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
******
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Александр - March 26, 2010
Россия 1 рубль 1896 (*) на аукционе Александр - March 26, 2010
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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