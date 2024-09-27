1 рубль 1896 года (*). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1896 года со знаком (*). Соосность сторон 180 градусов. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2023.

Сохранность AU (3) XF (8) VF (5) Сохранность (слабы) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (2)