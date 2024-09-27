Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1896 года (*). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)
Разновидность: Соосность сторон 180 градусов
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 10 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 12,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1896 года со знаком (*). Соосность сторон 180 градусов. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2023.
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
17327 $
Цена в валюте аукциона 1750000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
1775 $
Цена в валюте аукциона 128000 RUB
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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