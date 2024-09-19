Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1904 года (АР) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1904 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 170000 CHF. Торги состоялись 25 мая 2024.
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Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
185552 $
Цена в валюте аукциона 170000 CHF
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF64 CAMEO RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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