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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1904 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1904 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1904 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1904 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 170000 CHF. Торги состоялись 25 мая 2024.

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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6738 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
185552 $
Цена в валюте аукциона 170000 CHF
Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF20 NGC
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PF64 CAMEO RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1904 (АР) на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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