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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1904 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1904 (АР)
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 559
Аверс
Реверс
5 рублей 1904 (АР)
Средняя цена 560 $
Продажи
4 1282

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1904 (АР)
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
50 копеек 1904 (АР)
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
20 копеек 1904 СПБ АР
Средняя цена 65 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
15 копеек 1904 СПБ АР
Средняя цена 250 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
10 копеек 1904 СПБ АР
Средняя цена 200 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
5 копеек 1904 СПБ АР
Средняя цена
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1904 СПБ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 копейки 1904 СПБ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
1 копейка 1904 СПБ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 125
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