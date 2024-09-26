Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Цены на аукционах (130)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе MS67 за 400000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (15)
- Coinhouse (1)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (7)
- Heritage (1)
- Katz (13)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (5)
- MUNZE (2)
- Numisbalt (3)
- Numisor (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (7)
- Russiancoin (19)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (1)
- Александр (7)
- Денга1700 (3)
- Империя (2)
- Имперская монета (19)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (4)
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск