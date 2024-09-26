Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1904 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1904 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 13,000,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе MS67 за 400000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (15)
  • Coinhouse (1)
  • Coins.ee (4)
  • COINSNET (1)
  • Haljak Coin Auction (7)
  • Heritage (1)
  • Katz (13)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MS67 (5)
  • MUNZE (2)
  • Numisbalt (3)
  • Numisor (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (7)
  • Russiancoin (19)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
  • Александр (7)
  • Денга1700 (3)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (19)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (4)
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 CPRC
Цена
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Stack's - April 22, 2024
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Россия 20 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1904 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск