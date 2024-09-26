20 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе MS67 за 400000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность PROOF (10) UNC (29) AU (26) XF (23) VF (9) F (3) Нет оценки (26) Сохранность (слабы) MS66 (7) MS65 (2) MS64 (3) MS62 (5) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (4) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (1) PF67 (2) PF63 (4) DETAILS (1) CAMEO (4) ULTRA CAMEO (1) Сервис CPRC (1) NGC (22) PCGS (1) ННР (5)

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