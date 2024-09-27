15 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2700 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

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