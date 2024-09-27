Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 16,000,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2700 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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