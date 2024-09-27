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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1904 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1904 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 16,000,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2700 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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