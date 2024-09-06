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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1904 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1904 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1904 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,600,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1904 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Александр за 218659 RUB. Торги состоялись 24 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF67 BN
Цена
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность PF64 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность PF64 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 1 копейка 1904 СПБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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