Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1904 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1904 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Александр за 218659 RUB. Торги состоялись 24 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность PF64 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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