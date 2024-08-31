Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Где продать?
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