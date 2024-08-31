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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1904 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1904 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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