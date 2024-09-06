Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1904 года (АР) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1904 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 60000 CHF. Торги состоялись 25 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Chaponnière (1)
- CNG (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (5)
- MARCINIAK (1)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (11)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (1)
- Александр (5)
- Империя (2)
- Имперская монета (2)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
65489 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность VF35 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность PF64 CAMEO RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 50 копеек 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск