50 копеек 1904 года (АР) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1904 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 60000 CHF. Торги состоялись 25 мая 2024.

Сохранность PROOF (20) UNC (1) AU (1) XF (7) VF (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) XF40 (1) VF35 (5) PF66 (3) PF65 (4) PF64 (3) PF63 (2) PF62 (3) DETAILS (1) CAMEO (7) Сервис NGC (7) ННР (2) PCGS (1) RNGA (2)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Chaponnière (1)

CNG (1)

Gorny & Mosch (1)

Künker (5)

MARCINIAK (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (11)

Rauch (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (1)

Александр (5)

Империя (2)

Имперская монета (2)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (2)