Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1904 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1904 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1904 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1904 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 60000 CHF. Торги состоялись 25 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Chaponnière (1)
  • CNG (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (5)
  • MARCINIAK (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (11)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (5)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
65489 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1087 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
Цена
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность VF35 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность PF64 CAMEO RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 50 копеек 1904 (АР) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1904 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 50 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск