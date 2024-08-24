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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1904 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1904 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1904 СПБ АР на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
83949 $
Цена в валюте аукциона 75000 CHF
Россия 5 копеек 1904 СПБ АР на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
72756 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Россия 5 копеек 1904 СПБ АР на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 5 копеек 1904 СПБ АР на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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