Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1904 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1904 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
83949 $
Цена в валюте аукциона 75000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
72756 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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