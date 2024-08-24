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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1904 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1904 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1904 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,300,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1904
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1904 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе AURORA за 195000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 1200 NOK
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность PF64 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность PF64 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1904 СПБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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