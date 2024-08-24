Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1904 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,300,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1904 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе AURORA за 195000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 1200 NOK
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность PF64 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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