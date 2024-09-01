Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1904 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,933,634
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1904
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1904 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Русское Наследие за 220000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS63 BN
Цена
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Где продать?
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