Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1906 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,710
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (215)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1906 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (18)
- CHS Basel Numismatics (4)
- Coins.ee (9)
- COINSNET (1)
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (5)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (7)
- ibercoin (1)
- Katz (9)
- Künker (18)
- MDC Monaco (1)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (16)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rare Coins (23)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (3)
- SINCONA (3)
- Spink (1)
- Teutoburger (1)
- Universum Coins GmbH (2)
- WAG (2)
- WCN (8)
- Александр (25)
- Знак (2)
- Империя (9)
- Имперская монета (16)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (10)
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3361 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF62 CAMEO RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск