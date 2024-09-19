Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1906 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1906 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1906 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,710

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (215)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1906 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (18)
  • CHS Basel Numismatics (4)
  • Coins.ee (9)
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (7)
  • ibercoin (1)
  • Katz (9)
  • Künker (18)
  • MDC Monaco (1)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (16)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rare Coins (23)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • SINCONA (3)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WAG (2)
  • WCN (8)
  • Александр (25)
  • Знак (2)
  • Империя (9)
  • Имперская монета (16)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (10)
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
3361 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF62 CAMEO RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF63
Цена
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1906 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1906 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск