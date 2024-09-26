1 рубль 1913 года (ВС) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1913 года со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Империя за 1500000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

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