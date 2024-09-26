Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1913 года (ВС) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1913 года со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Империя за 1500000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
2055 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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