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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1913 года (ВС) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1913 года (ВС) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1913 года (ВС) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1913 года со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Империя за 1500000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3369 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
2055 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO RNGA
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ВС) на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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