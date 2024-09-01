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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1913 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1913 (ЭБ)
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 216
Аверс
Реверс
1 рубль 1913 (ВС)
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
50 копеек 1913 (ЭБ)
Средняя цена 230 $
Продажи
0 190
Аверс
Реверс
50 копеек 1913 (ВС)
Средняя цена 130 $
Продажи
5 1393
Аверс
Реверс
20 копеек 1913 СПБ ЭБ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
20 копеек 1913 СПБ ВС
Средняя цена 40 $
Продажи
1 335
Аверс
Реверс
15 копеек 1913 СПБ ЭБ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
15 копеек 1913 СПБ ВС
Средняя цена 40 $
Продажи
0 190
Аверс
Реверс
10 копеек 1913 СПБ ЭБ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
10 копеек 1913 СПБ ВС
Средняя цена 65 $
Продажи
0 280
Аверс
Реверс
5 копеек 1913 СПБ ЭБ
Средняя цена
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 копеек 1913 СПБ ВС
Средняя цена 65 $
Продажи
0 373

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1913 СПБ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 167
Аверс
Реверс
2 копейки 1913 СПБ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
1 копейка 1913 СПБ
Средняя цена 50 $
Продажи
1 238
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1913 СПБ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 195

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1913 (ВС) В память 300-летия дома Романовых Плоский чекан
Средняя цена 270 $
Продажи
0 827
Аверс
Реверс
1 рубль 1913 (ВС) В память 300-летия дома Романовых Выпуклый чекан
Средняя цена 280 $
Продажи
6 2107
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