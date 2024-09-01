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Монеты России 1913 года
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Пробные монеты
1 рубль 1913 (ЭБ)
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
216
1 рубль 1913 (ВС)
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
112
50 копеек 1913 (ЭБ)
Средняя цена
230 $
Продажи
0
190
50 копеек 1913 (ВС)
Средняя цена
130 $
Продажи
5
1393
20 копеек 1913 СПБ ЭБ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
19
20 копеек 1913 СПБ ВС
Средняя цена
40 $
Продажи
1
335
15 копеек 1913 СПБ ЭБ
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
31
15 копеек 1913 СПБ ВС
Средняя цена
40 $
Продажи
0
190
10 копеек 1913 СПБ ЭБ
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
26
10 копеек 1913 СПБ ВС
Средняя цена
65 $
Продажи
0
280
5 копеек 1913 СПБ ЭБ
Средняя цена
—
Продажи
0
32
5 копеек 1913 СПБ ВС
Средняя цена
65 $
Продажи
0
373
Медные монеты
3 копейки 1913 СПБ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
167
2 копейки 1913 СПБ
Средняя цена
60 $
Продажи
0
140
1 копейка 1913 СПБ
Средняя цена
50 $
Продажи
1
238
1/2 копейки 1913 СПБ
Средняя цена
40 $
Продажи
0
195
Памятные монеты
1 рубль 1913 (ВС) В память 300-летия дома Романовых
Плоский чекан
Средняя цена
270 $
Продажи
0
827
1 рубль 1913 (ВС) В память 300-летия дома Романовых
Выпуклый чекан
Средняя цена
280 $
Продажи
6
2107
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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