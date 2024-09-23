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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1913 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1913 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1913 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,333,341

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1913 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе AURORA за 240000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1913 СПБ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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