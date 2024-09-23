Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1913 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,333,341
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1913 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе AURORA за 240000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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