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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1913 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1913 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 675000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF66
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность PF64
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF65
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - March 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность PF62
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2016
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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