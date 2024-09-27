5 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 675000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.

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