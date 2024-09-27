Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 675000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность PF64
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF65
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность PF62
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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