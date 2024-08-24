Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 4,250,017
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе MS67 за 700000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
6333 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность PF62
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность PF63
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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