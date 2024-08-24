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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1913 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1913 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 4,250,017

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе MS67 за 700000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • COINSNET (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (4)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (1)
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  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
6333 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность PF63
Цена
3450 $
Цена в валюте аукциона 3450 USD
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность PF62
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2016
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность PF62
Цена
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность PF63
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - January 7, 2013
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия 20 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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