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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1913 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1913 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1913 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (190) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1913 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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