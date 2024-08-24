Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1913 года СПБ ВС (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (190) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1913 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 20 мая 2024
Сохранность MS63 CGC
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Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
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