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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1913 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1913 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1913 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (335) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1913 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MS67 за 825000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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