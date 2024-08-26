Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1913 года СПБ ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (335) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1913 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MS67 за 825000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Сохранность MS66 NGC
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Сохранность UNC
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Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
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Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
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