5 копеек 1913 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1913 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (27) UNC (292) AU (27) XF (11) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS67 (18) MS66 (83) MS65 (47) MS64 (40) MS63 (10) MS62 (9) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) PF66 (7) PF65 (6) PF64 (1) PF63 (2) PF62 (1) DETAILS (7) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (1) Сервис ННР (41) NGC (149) PCGS (19) NGS (1) RNGA (2) CGC (1) ICG (1)

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