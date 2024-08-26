Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1913 года СПБ ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (374) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1913 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 4900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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