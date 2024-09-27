50 копеек 1913 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1913 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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