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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1913 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1913 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1913 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,420,017

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (190) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1913 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 50 копеек 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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