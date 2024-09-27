Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1913 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,420,017
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (190) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1913 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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