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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1913 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1913 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1913 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (281) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1913 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1913 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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