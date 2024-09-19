Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1913 года СПБ ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (281) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1913 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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