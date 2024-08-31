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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1913 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1913 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,250,017

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе Редкие Монеты за 680000 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
7441 $
Цена в валюте аукциона 680000 RUB
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - February 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF64
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе BAC - March 22, 2017
Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе BAC - November 2, 2016
Продавец BAC
Дата 2 ноября 2016
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность PF63
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF63
Цена
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 27, 2015
Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность PF63
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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