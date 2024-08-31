Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,250,017
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе Редкие Монеты за 680000 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
7441 $
Цена в валюте аукциона 680000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF64
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность PF63
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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