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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1913 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1913 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1913 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,125

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (216) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1913 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе AURORA за 4200000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1534 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2720 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1913 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF64 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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