1 рубль 1913 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1913 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе AURORA за 4200000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.

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