Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1913 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,125
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (216) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1913 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе AURORA за 4200000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1534 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2720 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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